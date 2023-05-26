"رياح الخماسين" تعكر صفو الربيع "..الأرصاد تحذر من أمطار ورياح شديدة على السواحل الشمالية الشرقية.. خبراء: كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وراء ارتفاع حرارة الطقس

حالة من عدم الاستقرار تشهدها مصر خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة على عدد من المناطق والمحافظات،

يشهد طقس السبت نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال محافظة البحر الاحمر والمناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، والتي يطلق عليها المصريين "رياح الخماسين" التي غالبا ما تأتي في فصل الربيع المعروف باعتدال الطقس.

وكشف خبراء "الأرصاد" أن الطقس خلال الساعات القليلة القادمة ستشهد ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسـواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية الغربية، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء، وامطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ووسط وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى 23 درجة، والسواحل الشمالية 30، والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وشمال الصعيد 37 والصغرى 24، وجنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة.

الأرصاد تحذر

في هذا الشأن، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، و43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد نهارا.

وأوضحت "غانم" في تصريحات تليفزيونية، أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن نشهد اليومَ فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية، بحيث تكون هناك فرصا لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد".

وأضافت: "نشعر بالأجواء الحارة خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد، وفور غياب أشعة الشمس ودخول الليل يحدث انخفاضا في درجات الحرارة".

وأكدت خبيرة الأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى بدأت ترتفع ما بين 23 و22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وبالتالي فإن أجواء الليل ستكون معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية، متوقعة أن نشهد اليومَ نشاطا للرياح تتراوح سرعاتها بين 30 و40 كيلو متر على الساحة، وتحديدا في الصحراء الغربية وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، وهذا النشاط سيكون مثيرا للرمال والأتربة ويسبب انخفاضا في الرؤية الأفقية".