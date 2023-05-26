رد مثير من إيفان توني بشأن إيقافه بسبب قضية المراهنات

رد الدولي الإنجليزي إيفان توني، مهاجم برينتفورد، اليوم الجمعة، على بيان لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بشأن عقوبة إيقافه 8 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب تورطه في في قضية مراهنات وانتهاكه للعديد من القوانين.

وكشفت لجنة الانضباط، أن العقوبة التي فرضت على إيفان توني، بالإيقاف 8 أشهر، جاءت مخففة، حيث كان من المفترض، إيقاف مهاجم برينتفورد لمدة تصل إلى 15 شهرًا، وأوضحت سببين وراء تقليل العقوبة بما يقرب من النصف إلى 8 أشهر؛ الأول أن توني، اعترف بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه، والثاني تشخيصه بإدمانه للقمار، الذي لعب دورًا في قرار الاتحاد الإنجليزي بخفض العقوبة.

وأشارت لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى تخفيف العقوبة من الإيقاف كان من 15 شهرًا إلى 11، بعد إقرار اللاعب بجميع التهم الموجهة إليه، ثم إلى 8 أشهر مراعاة لحالته المرضية بعد تشخصيه بإدمان القمار.

إيفان توني

لا يستطيع توني، ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم مرة أخرى حتى 16 يناير 2024، مع تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني، وتحذيره بشأن هذا السلوك بانتهاك قواعد المراهنات في إنجلترا ولاعبي كرة القدم، حيث يمنع الاتحاد الإنجليزي، اللاعبين الناشطين بالمسابقات الإنجليزية، الاشتراك ولو بشكل غير مباشر في المراهنات، كون ذلك يضع نتائج المباريات في موضع شبهات، وهو ما ارتكبه توني.

ورد المهاجم الإنجليزي على هذه الأنباء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بطريقة مثيرة، تشير إلى أن هناك المزيد من التفاصيل حول قضية المراهنات وعقوبته.

وقال إيفان توني: «سأتحدث قريبًا بكل وضوح».

توني، كان له دورًا رئيسيًا في تواجد برينتفورد ضمن المراكز الـ10 الأولى بالموسم الجاري 2022-2023 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق بالبريميرليج.

وخاض توني، 35 مباراة مع برينتفورد في كل المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 5 آخرين، كما يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي برصيد 20 هدفًا، خلف هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ28 هدفًا بالمركز الثاني، والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، هداف المسابقة بـ36 هدفًا.