كريم محمود عبد العزيز وسط "القردة" فى أحدث ظهور له

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صوره له يشارك بها جمهوره .

ظهر كريم فى وسط الطبيعة وبرفقته مجموعة من "القردة" ملتفين حوله، ونالت الصورة إعجاب المتابعين من جمهوره .

يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز فى الموسم السينمائى الصيفى بفيلم "بيت الروبى" والفيلم من نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية .

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد والإخراج بيتر ميمى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز السينمائية فيلم “شلبى” بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، والاخراج بيتر ميمى .