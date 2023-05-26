ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كريم محمود عبد العزيز وسط "القردة" فى أحدث ظهور له

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صوره له يشارك بها جمهوره .

ظهر كريم فى وسط الطبيعة  وبرفقته مجموعة من "القردة" ملتفين حوله، ونالت الصورة إعجاب المتابعين من جمهوره .

يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز فى الموسم السينمائى الصيفى بفيلم "بيت الروبى" والفيلم من نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية .

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد والإخراج بيتر ميمى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز السينمائية فيلم “شلبى” بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، والاخراج بيتر ميمى .

IMG_20230526_183212
IMG_20230526_183212
كريم محمود عبد العزيز كريم عبد العزيز بيت الروبى شلبى تارا عماد