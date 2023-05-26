"#ابطالنا_الرجاله".. يتصدر مواقع التواصل تضامنا مع أبطال مصر الرياضيين

تصدر هاشتاج "#ابطالنا_الرجاله" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وعبر المغردون عن دعمهم لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب والذين ساهموا في رفع اسم مصر عاليا في مختلف البطولات الإقليمية والدولية بحصدهم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، موجهين لهم رسالة شكر وتقدير عن مواصلتهم اللعب باسم مصر وعدم الرضوخ لدعوات الهدم والتخريب.

وطالب المغردون بمزيد من الدعم الحكومي والشعبي لأبطال مصر الرياضيين حتى يواصلوا مسيرة التألق والبقاء على منصات التتويج.

كما أشاد المغردون بالطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الرياضة في مصر خلال السنوات الثمانية الماضية خاصة على مستوى تطوير مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك دعم الأندية والاتحادات المصرية ماديا، فضلا عن مشروع البطل الأوليمبي والذي ساهم في إعداد مواهب شبابية في مختلف الألعاب.