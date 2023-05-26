أول تعليق لمديرية الأوقاف بالبحيرة على افتتاح مسجد "شنودة"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بين النشطاء عقب افتتاح مسجد باسم " مسجد شنودة" بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكشفت مصادر بمديرية أوقاف البحيرة، أن القرية المقام بها المسجد تسمي عزبة شنودة وهي موجودة بهذا الاسم منذ مئات السنين؛ نظرا لتواجد عدد كبير من الإخوة الأقباط بها، مشيرة إلى أن الأرض المقام عليها المسجد هي تبرع من الأخوة الأقباط أثناء بناء المسجد في المرة الأولى قبل عمليات الإحلال والتجديد له وافتتاحه اليوم.

وأوضحت المصادر، المسجد شهد عملية إحلال وتجديد، وتم افتتاحه اليوم بعد اعمال الترميمات بالمسجد، المقام على مساحة 145 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه، بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد مسعود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ورضا صوان، رئيس القرية، والدكتور مصطفى عبدالعال، مفتش المنطقة، افتتحوا مسجد شنودة اليوم الجمعة.

وكما أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، افتتاح مسجدين آخرين بمركزى أبو المطامير، والدلنجات، بتكلفة 2 مليون و 100 الف جنيه، حيث جري افتتاح مسجد باغوص الشرقي النمرية أبو المطامير على مساحة 160 متر وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه، ومسجد بهجت لاظ قمحة الدلنجات على مساحة 190 متر وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.