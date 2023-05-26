استطلاع للرأي يكشف حظوظ الرئيس التركي في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأحد

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الأبحاث التركية، ونشرته صحيفة "حريت" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المتوقع أن يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.7% من الأصوات.

شارك في الاستطلاع ما يزيد عن 3000 شخص في 26 ولاية، تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، المؤهلين للتصويت والمقيمين في البلاد.

وبحسب التوقعات وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن أردوغان سيفوز بولاية ثانية بنسبة 53.7% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويقدر أنه في الجولة الثانية سيكون هناك تحول في التصويت بنسبة 1.75% لصالح الرئيس التركي و 1.25% لصالح كمال كيليتشدار أوغلو من 5% من الأصوات الممنوحة للمرشح السابق سنان أوغان في الجولة الأولى، وبقية الناخبين المترددين توزع بالتناسب.

وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عن سبب تصويتهم للرئيس التركي في الجولة الأولى، قال 41.2% "بأنهم يثقون فيه"، وأجاب 29.6% بـ "الاستقرار"، 24.8% أجابوا بأنه ينفذ وعوده، و4.4% أجابوا بأنهم اختاروه كرد فعل على المعارضة.

وحصل أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأحد القادم.