غياب الزلزولي.. قائمة منتخب المغرب لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام العام المقبل بدولة كوت ديفوار.

ويستعد المنتخب المغربي، لمعسكر خلال فترة التوقف الدولية المقبلة بشهر يونيو 2023، حيث يواجه منتخب الرأس الأخضر، يوم الاثنين 12 يونيو، بمجمع مولاي عبدالله الرياضية بمدينة الرباط المغربية، ثم يحل ضيفًا على منتخب جنوب أفريقيا، يوم السبت 17 يونيو، على ملعب سوكر سيتي، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وشهدت قائمة أسود الأطلس، انضمام يوسف المطيع حارس مرمى الوداد البيضاوي، رغم ارتباطه بخوض نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي ذهابًا وإيابًا يومي 4 و11 يونيو.

وشهدت قائمة رابع منتخبات العالم، عودة طارق تيسودالي، أسامة إدريسي، أدم ماسينا، لتمثيل منتخب بلادهم.

عبدالصمد الزلزولي

فيما يغيب عن المنتخب المغربي، بلال الخنوس، عبدالصمد الزلزولي، وشادي رياض، حيث من المنتظر، تواجدهم مع منتخب تحت 23 عامًا للمشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد باريس، كما لم يتواجد مدافع الأهلي السابق، بدر بانون، لاعب قطر القطري الحالي في قائمة منتخب المغرب في المباراتين المقبلتين.

كما استدعى الركراكي، إسماعيل قندوس، مدافع يونيون سان جيلواز البلجيكي، للمرة الأولى رفقة يوسف المطيع لتمثيل أسود الأطلس في التوقف الدولي المقبل.

قائمة منتخب المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - مهدي بنعبيد - يوسف المطيع.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - أدم ماسينا - نايف أكرد - غانم سايس - نصير مزراوي - أشرف داري - جواد الياميق - عبد القادر أبقار - فهد موفي - إسماعيل قندوس.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عبد الحمدي الصابيري - عمران لوزا - يوسف مالح - إلياس الشاعر - سفيان بوفال - حكيم زياش - أسامة إدريسي.

خط الهجوم: طارق تيسودالي - زكريا أبو خلال - يوسف النصيري - أنس الزروري - وليد شديرة - عبد الرزاق حمد الله.

يذكر أن، منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا، ضمنا تأهلهما إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.