رئيس «نقابات عمال مصر»: الحوار الوطني سيناقش قانون عمل يناسب المرحلة المقبلة

قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك 27 نقابة عامة تمثل جميع طوائف العمالة في مصر مثل الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والبترول والنقل الجوي، حيث تعرض مشكلاتها على مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأضاف «جبران» خلال حواره مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «ساطرح قضايا وشكاوى العمال في الحوار الوطني من أجل وضع ورقة العمل التي تتناسب مع طبيعة العامل المصري».

وتابع رئيس اتحاد عمال مصر: «الاتحاد يُدار بفكر جديد، توليت منصبي منذ 7 أو 8 شهور، لا نريد أن نكون صداميين، ولكن بتوافق فكري، ورئيس اتحاد الصناعات طرف أساسي في العملية الإنتاجية وسنتحدث ونتحاور عن قضايا العامل المصري بحيث يتم إصدار قانون عمل يتناسب مع المرحلة المقبلة».

وأكد أن هناك قوانين كثيرة مثل قانون التأمينات، ولكن يجب ان يتم العمل على آلية التنفيذ بما يتوافق مع القانون وإمكانيات أصحاب المصانع، مشددًا على أن للعامل حقوق، ولأصحاب العمل حقوق أيضا، وبالتالي يجب إحداث التوازن حتى يحصل الجميع على حقوقهم.