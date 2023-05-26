فرنسا: 12.6% زيادة في إشغالات الفنادق خلال 2023

شهدت إشغالات الفنادق الفرنسية زيادة بنسبة 12.6 % في الإقامات الليلية المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واحتل البريطانيون المرتبة الأولى في عدد السائحين الوافدين.

ووفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء (INSEE)، كان معدل إشغال الفنادق أيضًا أعلى نسبيًا مما كان عليه في عام 2022، حيث تم تسجيل ما يقرب من سبعة ملايين ليلة مبيت إضافية، وأمضى السائحون المحليون حوالي 2.1 مليون ليلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7 %، بينما أمضى السائحون الدوليون حوالي 4.8 مليون ليلة في أماكن الإقامة الفرنسية -بزيادة 55.8 % عن الربع الأول من عام 2022-.

واستفادت الفنادق الفاخرة من هذه المعدلات حيث ارتفع عدد الإقامات الليلية بها بنسبة 31.4 % بينما شهدت الفنادق غير المصنفة انخفاضًا في الإشغال بنسبة 2.7 %، وكان الإقبال عليها حادًا بشكل خاص من السياح المقيمين.

وارتفع الإشغال الفندقي بشكل أعلى وبنسبة 37.4 % في إيل دو فرانس مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وهو ما يمثل أربعة ملايين ليلة مبيت إضافية، وفي المناطق الحضرية بالمقاطعات، ارتفع عدد الليالي التي تم قضاؤها بنسبة 15.1 %، وهو ما يمثل 1.9 مليون ليلة مبيت إضافية.

ونظرًا لاختلاف معدلات الإشغال بين المناطق، سجلت الفنادق الساحلية وفنادق التزلج الجبلية زيادات طفيفة 6.1 و 3.4 % على التوالي، وتم تعويض الزيادة في فترات المبيت لغير المقيمين جزئياً من خلال الانخفاض في إشغال المقيمين.

وارتفع معدل سياحة الأعمال بشكل حاد في الربع الأول من عام 2023 (+17.3٪، وهو ما يمثل 3.1 مليون ليلة مبيت إضافية) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي تأثرت بشدة بأزمة كورونا، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، استمرت نسبة حضور الأعمال في الانخفاض ببطء، حيث ارتفعت من 48.8 % في الربع الأول من عام 2022 إلى 48 % في الربع الأول من عام 2023.