صبحي يعترض على تقرير الخبراء خلال جلسة عامة حول الشباب والرياضة

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الافريقي للألعاب الإلكترونية؛ في عدد من النقاط والملفات حول تقرير الخبراء بجلسة عامة حول الشباب والرياضة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن تقرير الخبراء في مجال الشباب بشأن فصل الشباب عن اللجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، واقتراح المفوضية بأن تُكون لجنة نوعية تختص بالشباب والجندر والمرأة.

و أكد الوزير في هذا السياق، اعتراض مصر علي هذا الفصل لأنه لا يتماشى مع شكل المؤسسات المصرية المعنية بهذه الموضوعات، وأنه لا توجد دراسة واضحة بهذا الشأن عرضت علي لجنة الخبراء، وكذلك أنه ليس من المنطقي رفع قرار أو توصية للاجتماع الوزاري دون دراسة، كما أن القرارات اجرائيًا تأتي بالتوافق، وإن لم تحدث يسقط القرار.

وفي ذات السياق، عرض السيد وزير الشباب والرياضة أيضًا، رغبة مصر في استضافة برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي 2024، وتقديم الخبرات المصرية لدولة غانا في ملف استضافة دورة الألعاب الأفريقية (13) والتي تم تأجيلها لعام 2024، مشيرًا إلي عدد من الملفات والتقاط الهامة في ملف اللجنة البارالمبية الأفريقية، وإعطاء القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة، لافتًا إلي أن اللجنة البارالمبية تستند إلي رؤية الدولة المصرية والتي تتسق مع نظيرتها الأفريقية في ذلك الشأن.



وأشار الدكتور أشرف صبحي خلال حديثه عن فصل مجال الرياضة، إلي الإستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة، وإتساقها مع سياسة الاتحاد الأفريقي للتنمية الرياضية المستدامة 2023-2030، حيث تُعد هذه السياسة استرشادية وبمثابة إطار يمكن الاستعانة بها.

وتحدث الوزير عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورت البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإداره الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشات الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية اتساقًا مع مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.

وخلال كلمته حول مجال التصنيع الرياضي والنجيل الصناعي، نوه الوزير إلي خطة الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة إلي التوسع والانتشار بشكل أكبر في مجال التصنيع الرياضي وإنتاج النجيل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي، وتقديم خدمات أفضل وتلبية احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية، وفتح مزيد من الأسواق في الدول الأفريقية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أن القارة الأفريقية اليوم تعيش تحديات غير مسبوقة من أجل إثبات قدرتھا على تحقیق أچندة ٢٠٦٣ وأهداف التنمیة المستدامة نحو أفریقیا متكاملة ومزدهرة ، یقودھا مواطنوھا، وتمثل القوة الدینامیكیة في الساحة الدولية، وكذلك على صعيد الشباب، يواجه الشباب الأفريقي اليوم تحديات خاصة في مجالات التعلیم والعمالة والھجرة ومباشرة الأعمال الحرة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات والصحة وسبل العیش البیئیة والمستدامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر مستمرة في عضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، نظراً للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى القاري والدولي، موضحًا أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة نحو تعزيز نظام مكافحة المنشطات على المستويين الإفريقي والدولى، و استمرار التعاون المثمر في مختلف النواحى، لخدمة أنشطة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وحماية نزاهة الرياضة وضمان تهيئة ظروف متكافئة للمنافسة لكافة الرياضيين.



وفي ختام كلمته حول عدد من النقاط والملفات في فصل الشباب والرياضة، طلب الدكتور أشرف صبحي، استضافة مصر للدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة والتي تُنظمها مفوضية الاتحاد الأفريقي، مشيرًا في الشأن إلي أن الدعم المتواصل الذى تشهده المنظومة الرياضة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته الدقيقة لكافة الأحداث الرياضية التى تستضيفها مصر والتوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح، وأن البنية الرياضية المصرية حالياً تضاهي مختلف دول العالم الأمر الذي يؤهلنا عن جدارة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبري على غرار كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية وغيرها من الأحداث والفعاليات الدولية والقارية.

حضر الجلسات العامة للاجتماعات الوزارية كل من السيدة الدكتوره مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، السيدة السفيرة / ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، السيدة / شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب ، السادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .