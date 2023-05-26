محكمة برشلونة تدرج ريال مدريد في قضية نيجريرا

أصدرت محكمة برشلونة، قرارًا جديدًا بشأن قضية نيجريرا الشهيرة، المتهم بها نادي برشلونة الإسباني، بدفع مبالغ مالية لنائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، إنريكيز نيجريرا، للحصول على تقارير خاصة بالحكام.

وأكدت تقارير صحفية، أن محكمة برشلونة وافقت على طلب ريال مدريد، بظهوره في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية نيجريرا»، كمدع خاص، بصفته طرفًا متضررًا.

ومازال القضاء الإسباني يحقق في تلك القضية، لكن وفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن محكمة برشلونة وافقت على طلب ريال مدريد، بالدخول في القضية كمدع خاص، معتبرة إياه مشارك في صاحب حق قانوني رياضي، وتضرره من قرارات الحكام، وبالتالي في نتائج المسابقة.

وأفادت الصحيفة، بأن أي نادي يشارك في بطولة الدوري الإسباني، له مصلحة مباشرة في ضمان عدم حدوث أي أعمال من أي نوع تنطوي تحت عملية التلاعب الرياضي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن القاضي رفض ظهور المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، لكنه أيد مكتب المدعي العام ورابطة الليجا، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، تواجد نادي ريال مدريد في القضية، رغم طلب برشلونة ورئيسه السابق جوزيب ماريا بارتوميو، ألا يتم إدراج الريال في القضية، معتبرين الملكي لم يتضرر.