غدا.. مكتبة مصر الجديدة تناقش المشكلات العملية لقانون الأحوال الشخصية

تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة جديدة في السادسة من مساء غد السبت يلقيها الدكتور محمد الخياط بعنوان “المشكلات العملية لقانون الأحوال الشخصية “ ؛ تأتى ضمن فعاليات مبادرة ”اعرف حقوقك القانونية” التى أطلقها المستشار محمد الخياط منذ ٧ سنوات ولاقت قبولا كبيرا من جميع اطياف المجتمع.

قال الخياط إن المحاضرة سوف تتناول المشاكل العملية فى قانون الاحوال الشخصية والتعديلات التى تطرا عليه وحب وواجبات الزوج والزوجة.

وأضاف: “قد يتم عذر الشخص على عدم إلمامه ببعض أنواع الثقافات لأنه ليس هناك مسئولية عليه من عدم معرفته بتلك الثقافات، على عكس الثقافة القانونية التي أوجب القانون على الشخص الإلمام بها، وبذلك لا يوجد لديه عذر بعدم المعرفة بالقانون عندما يُسأل قانونياً”.

وأكد الخياط أن القانون هو المرجع الأساسي عند ظهور المشاكل التي تتعلق بمختلف نواحي الحياة سواء الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والإدارية، حيث أصبحت كافة المجالات الأن ينظمها ويحكمها القانون، لذلك فإن الثقافة القانونية هي أشمل أنواع الثقافات لأنها مشتركة في كل شيء من حولنا وتخاطب أطياف المجتمع المختلفة في كافة نواحي الحياة.