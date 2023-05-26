ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من هجمات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن صدمته، إزاء الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على المواطنين الفلسطينيين في برقة شمال غربي نابلس، والمغير شرق رام الله، والتي أدت إلى وقوع إصابات، وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي صادر عن بعثته في الأراضي الفلسطينية المحتلة - إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفًا.

ودعا الاتحاد إسرائيل إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

الفلسطينيين المستوطنون الإسرائيليون الإعتداءات الاتحاد الأوروبي