الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من هجمات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن صدمته، إزاء الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على المواطنين الفلسطينيين في برقة شمال غربي نابلس، والمغير شرق رام الله، والتي أدت إلى وقوع إصابات، وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي صادر عن بعثته في الأراضي الفلسطينية المحتلة - إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفًا.

ودعا الاتحاد إسرائيل إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.