غياب 4 نجوم.. قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إشبيلية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على إشبيلية بملعب رامون سانشيز بيزخوان، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال، غياب 4 نجوم عن المباراة، حيث يغيب كل من، الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني ماركو أسينسيو؛ نظرًا للإصابة، كما يغيب داني كارفخال للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ولم يتواجد في القائمة سوى مهاجمًا وحيدًا، وهو ألفارو رودريجيز صاحب الـ18 عامًا، خريج أكاديمية النادي وفريق الـ«كاستيا».

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس.

وفي الهجوم: إيدين هازارد – رودريجو جوس – ألفارو رودريجيز.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، خلف برشلونة المتصدر وبطل النسخة الحالية، متفوقًا على أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب بفارق نقطة وحيدة، فيما يأتي إشبيلية في المركز العاشر بـ49 نقطة.