العراق: تفكيك شبكة دولية تقوم بتهريب الآثار في بابل

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم/الجمعة/، تفكيك شبكة دولية تقوم بتهريب الآثار في بابل.

وقال اللواء رسول، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة عناصر الجريمة المنظمة، واستنادا الى المهام المناطة بجهاز المخابرات الوطني العراقي في (بــابــل) وفي إطار العمل المبذول لتقويض التهديدات الخارجية للأمن القومي العراقي واستنادًا الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكن ابطال جهاز المخابرات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ عملية حيث تم تفكيك شبكة دولية مكونة (4) أشخاص أحدهم عربي الجنسية يقومون بتهريب الاثار وضبطت بحوزتهم (3) ثلاثة مخطوطات حسب المعلومات الاولية وادعائهم انها تم تهريبها من إحدى المتاحف خارج البلاد".

وأضاف أن "هذه العملية تمت بعد جهود كبيرة من عمليات الرصد والتحري والمتابعة استمرت لعدة أيام أدت الى تحديد الأهداف بدقة حتى القبض عليهم بالجرم المشهود في محافظة بابل".

وتابع: "وفي الوقت الذي يحقق فيه ابطال الجهاز هذه المكاسب الأمنية يعاهدون الشعب العراقي بالبقاء سيوفًا مشرعة بوجه كل من يحاول المساس بأمن العراق واستقراره".