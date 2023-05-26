بالصور.. "بالحلق والملابس الشفافة" أحمد سعد يثير الجدل فى حفله الأخير بالسعودية

هاجم رواد السوشيال ميديا إطلالة الفنان أحمد سعد التى ظهر بها فى حفله بالأمس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وظهر سعد يرتدى القميص الشفاف وحلق فى الأذن، وهو ما أثار الجدل حول المظهر الغريب له خلال مشاركته الحفل مع الفنان محمد فؤاد .

وانهالت التعليقات السلبية على سعد أبرزها" ده فستان اللى انت لابسه ده" ، "القميص الشفاف لايق على الحلق" ، "ليه الشكل الغريب ده ما كنت كويس" ، "هو لازم أى إختلاف حتى لو على حساب شكلك كفنان" .

يذكر أن الفنان أحمد سعد قد شارك شقيقه المطرب أحمد سعد الغناء على المسرح خلال الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور للنجمين على المسرح .

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