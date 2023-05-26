ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. "بالحلق والملابس الشفافة" أحمد سعد يثير الجدل فى حفله الأخير بالسعودية

أحمد سعد
أحمد سعد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هاجم رواد السوشيال ميديا إطلالة الفنان أحمد سعد التى ظهر بها  فى حفله بالأمس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وظهر سعد يرتدى القميص الشفاف وحلق فى الأذن، وهو ما أثار الجدل حول المظهر الغريب له خلال مشاركته الحفل مع الفنان محمد فؤاد .

وانهالت التعليقات السلبية على سعد أبرزها" ده فستان اللى انت لابسه ده" ، "القميص الشفاف لايق على الحلق" ، "ليه الشكل الغريب ده ما كنت كويس" ، "هو لازم أى إختلاف حتى لو على حساب شكلك كفنان" .

يذكر أن الفنان أحمد سعد قد شارك شقيقه المطرب أحمد سعد الغناء على المسرح خلال الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور للنجمين على المسرح .

IMG_20230526_164016
IMG_20230526_164016
IMG_20230526_163656
IMG_20230526_163656
IMG_20230526_162348
IMG_20230526_162348
احمد سعد سعد عمرو سعد حفل جدة جدة محمد فؤاد حلق احمد سعد