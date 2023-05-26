عبده أبو عايشة: "مجمع الكوارتز" دفعة كبيرة للصناعة الوطنية

أكد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ ، أن مجمع الكوارتز "الذهب الأبيض" يعد الأول من نوعه في مصر والدول الافريقية، وبمثابة قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، القومى، حيث تستطيع الدولة تحقيق طفرة في قطاع التعدين، وذلك من خلال دعم التصدير، ويوفر العديد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي.

وقال أبو عايشه فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الجمعة أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة ،يعد دفعة كبيرة للصناعة الوطنية .

وأشار إلى أن مجمع إنتاج الكوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها، لتوفير عوائد مالية مباشرة وفرص عمل وقيمة مضافة. قائلا: أن الاقتصاد الوطني يشهد طفرة حقيقية في عهد السيسي.

وأشاد أبو عايشه، بدعوة الرئيس السيسي القطاع الخاص لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، مؤكدا تعهد الدولة بإنجاز كل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية لتطوير صناعة التعدين، وتأكيد القيادة السياسية كذلك إلى الحاجة إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.

واختتم بالقول: افتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، رسالة جديدة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة وعشرات الفرص الاستثمارية الضخمة في الوطن.