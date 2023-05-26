الدفاع الروسية: تدمير مواقع تخزين ذخيرة للقوات الأوكرانية بضربة جوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مواقع تخزين الذخيرة للقوات الأوكرانية إثر ضربة صاروخية ناجحة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلاقتها القوات الروسية من الجو.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إنه تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر Msta-B في محور كوبيانسك"، مشيرا إلى أنه تم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya، ومدافع D-20 وD-30 في محور كراسني ليمانسك.

وأضاف كوناشينكوف أنه على محور دونيتسك، تم تصفية ما يصل إلى 190 من العسكريين الأوكرانيين، وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30، وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما فقدت القوات الأوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا أكثر من 120 جنديا.

وأِشار إلى أنه على محور خيرسون، تم تصفية نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر D-30، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya، وفي منطقة نوفونيكولايفكا بمنطقة نيكولايف، تم تدمير محطة رادار أوكرانية للكشف عن الأهداف المنخفضة الارتفاع "ST-68UM" وتعقبها، واعتراض الصاروخ التكتيكي التشغيلي Grom-2، وعشرة صواريخ HIMARS، وصاروخين "كروز" بعيدي المدى من طراز Storm Shadow وتدمير 20 مسيرة أوكرانية في خاركوف ولوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا.