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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلي دائري الوراق| صور

الحادث
الحادث
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أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيار ة ميكروباص محملة بالركاب، عند طلعة الوراق بالطريق الداري اتجاه المريوطية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص عند طلعة الوراق أعلي الطريق الدائري، وبينت المعاينة الأولية للحادث، وجود تهشم كامل في السيارة الميكروباص، وإصابة 4 أشخاص علي الأقل كحصيلة أولية للحادث.

وعلي الفور انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينه، وجري الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين، كما تم نشر خدمات الإدارة العامة لمرور الجيزة بمحيط الحادث، لسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة المركبات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الحادث، وجاري استكمال التحقيقات.

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إصابة 4 أشخاص انقلاب ميكروباص دائري الوراق