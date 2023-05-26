بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة الصلاة على النبي

أدى للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ، وشارك في جلسة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحضور القيادات التنفيذية ومدير عام الأوقاف وأئمة الاوقاف، وجمع غفير من أهالي مدينة شرم الشيخ، وتناولت الخطبة فضائل الصلاة علي النبي.

وشارك المحافظ عقب الصلاة في جلسة "الصلاة علي خير الأنام النبي صلى الله عليه وسلم" وهي معروفة باسم "الصلاة الإبراهيمية" وثابتة في نهاية أي صلاة قبل التسليم، وتنص آيات في القرآن و أحاديث مروية عن نبي الإسلام عن فضائل للصلاة عليه.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنها طبقت بجميع مساجد المحافظة طبقا لقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، بجلسة صلاة علي النبي بجميع المساجد عقب صلاة الجمعة والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله.

وفي سياق آخر وفي إطار المتابعة اليومية المستمرة لجميع المشروعات الجارية علي أرض محافظ جنوب سيناء بجميع مدنها ووديانها وتجمعاتها البدوية تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نسب تنفيذ المشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة، وذلك خلال اجتماع المتابعة الأسبوعي الدوري، الذي عقد بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب المحافظ بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، ورؤساء مدن شرم الشيخ وطور سيناء، ومديري المديريات والإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى ان الغرض هو عرض المشكلات التي قد تواجه سرعة التنفيذ وعرض المقترحات والتنسيق ومخاطبة الجهات المعنية لتذليل تلك العقبات وضمان سرعة ودقة التنفيذ.

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