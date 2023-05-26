بالصور.. خالد النبوى يشارك جمهوره كواليس "أهل الكهف"

نشر الفنان خالد النبوى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صور من كواليس فيلمه الجديد "أهل الكهف" .

وعلق النبوى على الصور "كواليس وتدريبات فيلم أهل الكهف"، وظهر من خلال الصور يقوم بتدريبات بالسيف والمبارزه طبقاً لمتطلبات الشخصية .

الفيلم بطولة خالد النبوى، محمود حميده، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومى فؤاد، غاده عادل، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم، والإخراج عمرو عرفه .

يدخل الفيلم فى مرحلة التحضيرات الأخيرة، للعرض بدور السينما واللحاق بالموسم السينمائى القادم .

يذكر أن الفنان خالد النبوى شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "رسالة الإمام" ، بطولة خالد النبوى، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، حمزه العيلى، نضال الشافعى، الاخراج الليث حجو .

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