الذكاء الاصطناعي يكتشف 9 مضادات حيوية في 90 دقيقة فقط

تمكّن علماء بمساعدة الذكاء الاصطناعي من اكتشاف مضاد حيوي جديد قادر على قتل أنواع مميتة من البكتيريا، في خطوةٍ قد تشكّل طفرةً في عالم الطب. وذكر موقع معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا أن علاج البكتيريا أصبح أكثر صعوبةً في الآونة الأخيرة، حيث تطوّرت بعض الأنواع لتصبح مقاومةً للأدوية المتوفرة.

وأضاف الموقع أنّ أكثر من مليون شخص يموتون سنوياً بسبب الالتهابات التي تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية.

وبالتالي، ركز الباحثون في جامعة ماكماستر الكندية على دراسة إحدى أنواع البكتيريا الإشكالية، وهي "Acinetobacter baumannii"، التي تسبب الالتهاب الرئوي وتصيب الجروح. وتُعَدّ هذه البكتيريا قادرةً على مقاومة المضادات الحيوية، وتشكّل مشكلةً في المستشفيات ودور الرعاية، حيث يمكن أن تعيش على الأسطح والمعدات الطبية. وقد وصفت منظمة الصحة العالمية هذه البكتيريا بأنّها "تهديد خطير".

وقام الباحثون في البداية بتدريب الذكاء الاصطناعي على العثور على مضاد حيوي جديد، وذلك من خلال اختبار آلاف الأدوية التي يعرف تركيبها الكيميائي بالفعل، ويدويًا على البكتيريا الخارقة لمعرفة أيًا منها يمكن أن يقتلها أو يبطئ نموها.

وتم إدخال هذه المعلومات في نظام الذكاء الاصطناعي، ليتمكن من معرفة الخصائص الكيميائية للأدوية التي يمكن أن تستهدف تلك البكتيريا الخارقة.

وبعد ذلك، تم إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي ليحدد فعاليات مواد موجودة في قائمة تضم 6680 مركبًا، كانت فعاليتها غير معروفة. وقد أظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي استغرق ساعة ونصفًا لإنتاج قائمة مختصرة.

وفي النهاية، تمكن الباحثون من اكتشاف تسعة مضادات حيوية محتملة، وكان واحدًا منها، الذي يحمل الاسم "abaucin"، قويًا بشكلٍ لا يصدق. وأظهرت التجارب المعملية أن المضاد الحيوي "abaucin" كان قادرًا على علاج الجروح المصابة في الفئران، وكان قادرًا على قتل عينات من البكتيريا الخارقة.