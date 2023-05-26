حملات لـ"حماية المستهلك" على 40 منشأة تجارية بأسوان وكوم أمبو وإدفو

استكمل جهاز حماية المستهلك بإشراف من صالح فنجرى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان تنظيم الحملات المكبرة الهادفة للضرب بيدٍ من حديد على الجشعين من التجار والمحتكرين للسلع وذلك من أجل تحقيق السيطرة على الأسعار ، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة .

استهدفت هذه الحملات المرور على 40 منشأة تجارية على مدار 3 أيام داخل نطاق مدينة أسوان ، ومركز ومدينة كوم أمبو ، وأيضاً مركز ومدينة إدفو حيث أسفرت عن تحرير ٣٩ محضراً ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، منهم ٢ محضر لحيازة أغذية منتهية الصلاحية ، وتم تحرير المحاضر ، وقيدها بمركز شرطة أسوان حيث أصدرت النيابة العامة فى المحضرين قرار بالإعدام ، وتم إعدام الأحراز المضبوطة بالطرق الصحية السليمة ، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع ، فضلاً عن تحرير محاضر مخالفات للنظافة العامة والإشتراطات البيئية ، وإشغال للطريق العام ، وكذا عدم حمل شهادة صحية ، علاوة على الذبح خارج السلخانة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

شارك فى تنفيذ أعمال هذه الحملات مسئولو جهاز حماية المستهلك وهم أحمد عبد القادر ، وشاذلى حمدى حكيم من مأمورى الضبط القضائى ، وأيضاً حسن إسماعيل أحمد ، ومحمود حنفى عبادى ، وأمنية أحمد إبراهيم ، ومروة ذكى ، وسيد فواز .

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