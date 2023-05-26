صور.. أوقاف القليوبية تفتتح مسجدين جديدين

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين ، حيث كان الأول مسجد التوحيد بعزبة رستم بقرية باسوس بمدينة القناطر بحضور الشيخ عبدالرحمن رضوان مدير إدارة الدعوة بالمديرية، حيث جرى إحلال وتجديد المسجد المذكور بالكامل على مساحة 220 متر تقريباً بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.



قال وكيل وزارة الأوقاف في بيان أنه افتتح بعد ذلك المسجد الثاني بقرية منشأة الكرام بمدينة شبين القناطر، وهو مسجد عباد الرحمن وهو إنشاء جديد بلغت مساحته حوالي 320 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه تقريبا.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه ألقى خطبة الجمعة به وتناولت موضوع فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، حيث أكد في الخطبة أن الصلاة والسلام على رسول الله لا يوفق إليها إلا كل تقي ولا يشاغب عليها ويتنكر لها إلا كل شقي وهي مراد كل طالب وقبلة كل راجي وراحة كل داعي وهي ملاذ كل خائف وهي الفرج لكل مهموم، ويكفي في فضلها في قول الله تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) فالنداء بالصلاة على النبي يختص بأهل الإيمان وأولياء الرحمن ومحبى سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم.

أشاد وكيل وزارة الأوقاف بهذا التوجه من وزارة الأوقاف لتعليم أبناء المسلمين فضل الصلاة على النبى وربطهم بمحبته صلى الله عليه وسلم إضافة لترديد الصيغة الإبراهيمية عقب صلاة الجمعة اليوم حتى يتعود عليها الأبناء والأحباب

جاء ذلك وسط حضور خالد العرفى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر وحضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح بيوت الله، والصلاة والسلام على رسول الله متوجهين بالدعاء أن يحفظ الله مصر، وتظل أوقاف القليوبية على عهدها تحت شعار خدمة بيوت الله شرف.

افتتاح مسجدين

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