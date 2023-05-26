مصرع سيدة وإصابة آخر في حريق بشقة في السويس

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها في الحريق الذي نشب بمسكنها بحي الأربعين، وأصيب شخص أخر وسيطرت الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة .



وكان مرفق اسعاف السويس، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في وحدة سكنية ووجود سيدة داخل الشقة بمنطقة الهويس، ووجه مرفق اسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي سيارتين للتأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى العام.



ودفعت الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وجرى اخماد النيران ومحاصرتها دون امتدادها للعقارات المجاورة او وحدات العقار.



وأفادت المعاينة أن الحريق نشب في وحدة سكنية بالطابق الثاني علوي في عقار من 5 طوابق، بمنطقة الهويس نهاية شارع المدينة المنورة، بجوار محطة المياه.

وقال مصدر طبي بقسم الطوارئ المستشفى العام، إن المستشفى استقبلت السيدة هدى حسب الله حسين 45 عامًا مصابة مقيمة بالهاويس، مصابة بحروق مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والصدر، وتوفيت متأثرة بإصابتها وتعرضها لأدخنة آثر الحريق، وجرى نقل المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى.