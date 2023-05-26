محمد صبحى يشارك جمهوره صورة غريبة

نشر الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة له يشارك بها جمهوره .

وظهر صبحى مع طائر "الحمام" يستقر على يديه، وعلق على الصورة " مشاعر حقيقة بينى وبين طائر " .

يقدم الفنان محمد صبحى العرض المسرحى "عيله إتعمل لها بلوك"، بمدينة سنبل، بطولة محمد صبحى، وفاء صادق، رحاب حسين، ليلى فوزى، كمال عطيه، مصطفى يوسف، محمد يوسف، منه طارق تأليف مصطفى شهيب، والإخراج محمد صبحى .

يذكر أن الفنان محمد صبحى قدم الكثير من الأعمال المسرحية أبرزها "الهمجى" ، "وجهة نظر" ، "تخاريف" ، "لعبة الست" ، "كارمن" ، "ماما أمريكا"، "الچوكر" .