دعم منظومة النظافة بـ40 معدة وسيارة جديدة في أسوان

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بإستكمال جهود الموجة الـ21 لإزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، والنظافة العامة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، مع القيام عن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية في مختلف قطاعات العمل العام .

وفى هذا الإطار أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حالة تعد على مساحة 40 م2، وذلك بشارع شرق البندر بنطاق حى غرب المدينة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى الصداقة الجديدة ، وهو الذى تزامن مع بدء وصول أطقم الينفورم الخاص بالعاملين فى منظومة النظافة ، والذى تم فيه مراعاة كافة أوجه المظهر الحضارى ، والخامات الملائمة للبيئة ، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية للعمال ، بالإضافة إلى وصول المعدات والسيارات الجديدة ، والتى سيتم تدعيم المنظومة بها بإجمالى 40 سيارة ومعدة.

فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى أعمال تغيير كشافات الإنارة المعطلة بالأعقاب بحرى على الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة .

وفى نفس السياق إستكملت الوحدة المحلية لمدينة السباعية جهودها لتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية العاملة فى خدمة المجتمع المحلى حيث تم تغيير خطوط مياة الشرب الإسبستوس القديمة بخطوط بلاستيك حديثة بطول ٥٠٠ متر طولى " ٤ بوصة " لبعض شوارع المدينة بمناطق البدرات والشيخ تاج ليصبح ما تم تغييره حتى الآن لمسافة ٢٥٠٠ متر طولى بشوارع المدينة وذلك بإشراف فنى من فرع شركة مياه الشرب بإدفو .

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