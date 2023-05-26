صبحي يؤكد دعم مصر لشباب أفريقيا فى الاجتماع الوزاري بإثيوبيا

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية ، ورئيس الاتحاد الافريقي للالعاب الالكترونية، أن مصر تدعم شباب القارة الافريقية، مبينًا استمرار البرامج والانشطة لتنمية النشء والشباب والمرأة الافريقية.



وأشار الوزير خلال الجلسات العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، إلى أن ما تقوم به وزارة الشباب والرياضية المصرية على البعد الأفريقي ما بين السنتين ٢٠١٨ و٢٠٢٣، حيث نفذت ما يزيد عن ١٤٢ فعالية بما يجاوز ٢٤٠ ألف فرصة مشاركة من الشباب الأفريقي، إدراكاً لدور الشباب الرئيسى والفاعل في مختلف المجالات وعلى رأسها ريادة الأعمال والتبادل الثقافي وتكنولوجيا المعلومات والحركة الكشفية، وذلك ابتداءً بتأسيس مكتب الشباب الأفريقي التابع للوزارة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية تعزيز الابتكار لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال الشباب والثقافة والرياضة.



ورفع صبحي توصيات بكيفية الإستفادة من الطاقة الإبداعية للشباب الأفريقي في تحقيق التحول الاقتصادي في مرحلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وأعلن عن المشروع الوطني للتوعية باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية للشباب والنشء والبدء بتدريب ١٠٠٠ شاب وفتاة على مستوى الجمهورية عبر ٦ مراحل .



حضر الجلسات العامة للاجتماعات الوزارية كل من الدكتورة مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب ، السادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية بأديس أبابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .