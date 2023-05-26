تعليق جديد من محمد صلاح عن عدم تأهل ليفربول لدوري الأبطال

علق النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مجددًا عن عدم تأهل فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان صلاح، اعتذر لجماهير الريدز، أمس الخميس، عن عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية مباراة مانششتر يونايتد وتشيلسي، المؤجلة بينهما من الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي فاز بها الشياطين الحمر برباعية مقابل هدف، ليحجز اليونايتد المقعد المتبقي وسط الأربعة الكبار من البريميرليج (مانشستر سيتي، أرسنال، مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد)، الذين يشاركون في كأس ذات الأذنين موسم 2023-2024.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنا محطم كليًا، بالتأكيد لا يوجد عذر لما حدث».

وأضاف هداف الريدز: «كان لدينا كل شيء للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفشلنا».

وتابع: «نحن ليفربول والتأهل لدوري الأبطال هو الحد الأدنى».

وأتم محمد صلاح: «أنا آسف، ولكنه من السابق لأوانه نشر شيئا إيجابيًا أو متفائلًا، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا».

وعاد الفرعون المصري للحديث عن فشل ليفربول في التأهل لدوري الأبطال الأوروبي، اليوم الجمعة، في تصريحات تليفزيونية لـ«فوتبول ديلي»، قائلًا: «الأمر صعب على الجميع وليس ليفربول فقط، أعتقد أن الفرق الآن أصبحت أصعب عن ذي قبل، لأنهم لديهم مدربين ولاعبين جيدين».

واختتم محمد صلاح حديثه: «نحتاج فقط للتركيز على مبارياتنا وألا نفكر في الفرق الأخرى، نركز ونفوز بمبارياتنا».

ويحتل فريق ليفربول، حاليًا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، ليضمن مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل رفقة نظيره برايتون سادس الترتيب بـ62 نقطة.