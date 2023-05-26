توزيع حلوى بمسجد بدمياط أثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.. فيديو

شهد المسجد الكبير بإدارة أوقاف كفر البطيخ مديرية أوقاف دمياط، اليوم، توزيع حلوى، وسط فرحة كبيرة من رواده أثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن ناحية أخرى ألقى، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، خطبة الجمعة بمسجد "الإمام الحسين" (رضي الله عنه) بالقاهرة بعنوان: "فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، بحضور الدكتور/ محمد سعفان وزير القوة العاملة السابق، والدكتور/ عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وخلال خطبته أكد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وما عسى أن يقول قائل في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي أخلاقه وشمائله، وهو الذي زكى ربه (عز وجل) لسانه (صلى الله عليه وسلم) فقال: "وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى"، وزكى بصره (صلى الله عليه وسلم) فقال: "مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى"، وزكى فؤاده (صلى الله عليه وسلم) فقال: "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى"، وزكى عقله (صلى الله عليه وسلم) فقال: "مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى"، وزكى معلمه (صلى الله عليه وسلم) فقال: "عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى"، وزكى خلقه (صلى الله عليه وسلم) فقال: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وزكاه كله (صلى الله عليه وسلم) فقال: "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ".