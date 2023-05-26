بالصور.. هيفاء وهبى فى أحدث ظهور لها من باريس

نشرت الفنانة هيفاء وهبى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أحدث ظهور لها من باريس تشارك به جمهورها.

وظهرت من خلال الصور بأكثر من إطلاله خلال جولاتها، من المطعم أثناء تناول الطعام، من أمام برج "إيڤل" والتنزه أمامه، وشاركت الجمهور بأكثر من إطلالة ملابس مختلفه لها.

يشار الي أن الفنانة هيفاء وهبى تنافس فى الموسم السينمائى بفيلم "رمسيس باريس"، وتدور حول مجموعه من الأشخاص يحدث فجأة إنتقالهم إلى باريس دون معرفة الأسباب، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

الفيلم بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ، أوس أوس، والإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبى السينمائية فيلم "أشباح أوروبا"الموسم الماضى، بطولة هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، أروى جودة والإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.

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