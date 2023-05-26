القومي للترجمة يطلق النسخة الثانية من مسابقة كشاف المترجمين

يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، النسخة الثانية من مسابقة كشاف المترجمين، بهدف ترجمة أعمال من الثقافة الأفريقية عن اللغتين الإنجليزية، والفرنسية، واللغات الأفريقية.

ويفتح باب التقدم بالنصوص المترجمة للمركز في الفترة من 1 حتى 15 يونيو المقبل.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز القومي للترجمة بنقل الأعمال الإبداعية الأفريقية وترجمتها، وبالتزامن مع احتفالات المركز باليوم العالمي لقارة أفريقيا.

‎وتتضمن شروط المشاركة في المسابقة، أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية مباشرة، ألا يكون العمل المقدم للمسابقة قد سبق ترجمته، وأن تُختار عينة الترجمة المقدمة في حدود ألف كلمة مصدرها نص لمؤلف إفريقي كتب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو إحدى اللغات الأفريقية ويتم إهداء الفائزين في المرحلة الأولى مجموعة من إصدارات المركز

‎ علمًا بأن المركز سوف يقوم بعمل تصفيات لاحقة لاختيار المترجمين الفائزين في المرحلة النهائية للمشاركة في ترجمة إصدارات المركز

‎يرسل المتسابق عبر البريد الإلكتروني:

Info@ nct.gov.eg عينة الترجمة بصيغة ملف (word) ونسخة من النص الأصلي مع سيرة ذاتية تتضمن بيانات التواصل.

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