هجوم صاروخي روسي على مستشفى بشرق أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مقتل شخصًا على الأقل وإصابة 15 آخرين في هجوم صاروخي روسي على مستشفى في مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا اليوم الجمعة.

وندد زيلينسكي بالهجوم باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ووصفته وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه جريمة حرب خطيرة بموجب اتفاقيات جنيف التي تحدد كيفية معاملة الجنود والمدنيين في الحرب.

فيما أعلن مسؤولون أوكرانيون أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ وأكثر من 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات خلال الليل على العاصمة كييف ودنيبرو والمناطق الشرقية، وأظهرت لقطات فيديو مبنى مدمرًا يتصاعد منه الدخان، فيما يجري عمال إنقاذ عمليات البحث، وتضرر جزء كبير من الطابق العلوي لما بدا أنه مبنى من ثلاثة طوابق.

بينما كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، «هجوم صاروخي (روسي) آخر، جريمة أخرى ضد الإنسانية، دُمرت أبنية مستشفى للأمراض النفسية وعيادة بيطرية في مدينة دنيبرو. قتل شخص وأصيب 15 حتى الآن»، فيما تنفي روسيا الاتهامات المتكررة بارتكاب جنودها جرائم حرب في أوكرانيا.