لافروف: روسيا مستعدة لتلبية احتياجات الجيش الصومالي لاستكمال جهود مكافحة الإرهاب

الجمعة 26/مايو/2023 - 03:17 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده مستعدة لتلبية احتياجات الجيش الصومالي لاستكمال جهوده في مكافحة الإرهاب.

وأضاف لافروف - عقب محادثات مع نظيره الصومالي أبشير عمر جامع، اليوم /الجمعة/ في موسكو - "أكدنا من جديد استعدادنا لتلبية احتياجات الجيش الصومالي بالمعدات المناسبة لاستكمال جهود مكافحة الإرهابيين والمتطرفين، الذين ما زالوا على أراضي هذا البلد".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة في تدريب الشرطة الصومالية.. وتابع "من المهم الآن البدء تدريجيا في رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن الصومال لأنها تعوق جهود الحكومة الصومالية في تحقيق الاستقرار".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الصومالي "إن الجانب الروسي يساعد في وضع الصومال على قدميه في مجالات الأمن ودعم بعثات الاتحاد الإفريقي ومن خلال المنظمات الإنسانية.