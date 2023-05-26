محافظ بني سويف يوجه وكيل الصحة بالتحقيق في مخالفات رصدتها لجان المتابعة

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرارية حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات والمصالح الحكومية.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة ،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة الخدمات الطبية بالوحدة الصحية بقرية قاي مركز أهناسيا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة،وذلك تحت إشراف أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية،وبمشاركة أعضاء لجان المتابعة بالإدارة (طه سلامة ، سعيد فاروق ، محمد ربيع ).

أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل، وعدم توافر بعض أدوية ومستلزمات الطوارئ ، وحاجة وحدة الأسنان إلى إصلاح وصيانة، واحتياج غرفة التعقيم إلى جهاز تقطير وتبكيك ، فيما تم الاطمئنان على توافر كافة وسائل تنظيم الأسرة والتطعيمات ، وعمل جهاز الأوتوكلاف بالكفاءة المطلوبة ،وتطابق الأرصدة الدفترية للأدوية المسجلة بالكميات الموجودة بالفعل بصيدلية الوحدة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل الواردة بالتقرير، وسرعة عمل الصيانة المطلوبة بوحدة الأسنان وتوفير النواقص من المستلزمات للعيادة والأدوية ومستلزمات الطوارئ بقسم الاستقبال والتعقيم والمعمل ، فضلاً عن تكثيف المتابعة والمرور على كافة الوحدات الصحية والمستفيات المركزية والنوعية لتحقيق الانضباط والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات بها .