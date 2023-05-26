الخارجية الروسية: واشنطن تمنح نظام كييف تفويضا مطلقا بضرب الأراضي الروسي

الجمعة 26/مايو/2023 - 03:11 م

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، واشنطن بمنح نظام كييف تفويضا مطلقا للهجوم على الأراضي الروسية عبر تصريحاتها المتباينة بهذا الشأن.

وقال ريابكوف - في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية"، لسان حال الخارجية الروسية، اليوم الجمعة- "ما نسمعه في الأيام الأخيرة من واشنطن هو مظهر من مظاهر التوجيه المتغطرس والثقة بالنفس تجاهنا وتأكيد على السماح المطلق لكييف بضرب أراضينا".

وأضاف: "أن الولايات المتحدة تعلن في البداية أنه يحق لكييف استخدام الأسلحة الأمريكية لتنفيذ ضربات على القرم لأن شبه الجزيرة ليست روسية، وفي اليوم التالي تعلن أنها لا تشجع الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية"، موضحا أن بلاده تستخلص الاستنتاجات السياسية والعسكرية من هذا الموقف الأمريكي.

وأكد ريابكوف وجود "خط ساخن" بين روسيا والولايات المتحدة، يستخدمه الطرفان لمناقشة مواقف معينة، لافتا إلى ضرورة إدارة الأزمة الشاملة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بغض النظر عمن سيصل إلى السلطة في واشنطن عام 2024.