“رفضت الارتباط به”.. سائق يقتل سيدة بإمبابة لزواجها من آخر

شهدتْ منطقةَ إمبابة بمحافظةِ الجيزةَ، جريمةٌ مأساويةٌ، عندما تمَ العثورُ على جثةِ ربةِ منزلٍ مقتولةٍ وغارقةٍ في دمائها داخلَ غرفةِ نومها، لتبدأ سلسلةً منْ الأحداثِ الغامضةِ كشفتْ ملابساتها الإدارةَ العامةَ لمباحثَ الجيزةَ.

تفاصيل الواقعةِ بدأتْ عندما حضرَ زوجُ الضحيةِ والذي يدعى « هاني » إلى شارعِ صلاحِ اللبودي المتفرعَ منْ ترعةِ السواحلِ بإمبابة، حيثُ مسرحُ الجريمةِ ؛ وأخذٍ يطرقُ على بابِ شقةِ زوجتهِ التي تدعى « هبةٌ. ص » لكنها لمْ تردْ، استطاعَ الزوجُ كسرَ البابِ ودخلَ ليجدَ زوجتهُ غارقةً في دمائها داخلَ غرفةِ نومها.

أصيبَ الزوجُ بفزعٍ شديدٍ وخرجَ مسرعا يستغيثُ بالجيرانِ مما حدثَ لزوجتهِ، وطلبوا منهُ أنْ يتصلَ بالإسعافِ والشرطةِ. اعتقدَ الزوجُ في بدايةِ الأمرِ أنَ زوجتهُ صاحبةً الْ 35 عاما، قدْ أصيبتْ بغيبوبةِ سكرٍ، لكنَ الصدمةَ الحقيقيةَ عندما كشفتْ تحرياتِ مباحثَ إمبابة أنَ الحادثَ بهِ شبهةٌ جنائيةٌ.

خطةٌ بحثيةٌ محكمةٌ شرعَ فيها رجالُ مباحثَ إمبابة بفحصِ علاقاتِ المجنيِ عليهِ، وسماعَ أقوالِ شهودِ العيانِ، لكشفِ ملابساتِ الحادثِ.

متزوجةً منذُ 3 أشهرِ

وأمامَ جهاتِ التحقيقِ، قالَ زوجُ الضحيةِ، إنَ زوجتهُ ذاتَ الأصولِ النوبيةِ تزوجها منذُ 3 أشهرٍ، وأنها تعملُ معهُ بتجارةِ الملابسِ بمنطقةِ العتبةِ، مشيرا إلى أنهُ متزوجٌ منْ زوجةٍ ثانيةٍ يقيمُ معها أغلبَ الأوقاتِ، ويأتي في بعضِ الأيامِ إلى الضحيةِ، وفي يومِ الواقعةِ لاحظَ عدمَ ذهابِ زوجتهِ إلى العملِ، فاتصلَ بها ليطمئنَ عليها، لكنها لمْ تردْ، فزادَ قلقهُ على زوجتهِ فتوجهَ لمنزلها، ليجدها غارقةً في دمائها.

رفضتْ الزواجَ منْ المتهمِ

لمْ تدرْ « هبةٌ » فتاةِ الجنوبِ أنَ نهايتها ستكونُ على يدِ سائقِ منْ المنطقةِ يبلغُ منْ العمرِ 52 عاما، اقتحمَ عليها شقتها وتعدى عليها بآلةٍ حادةٍ لتسقطَ غارقةً في دمائها، وذلكَ بسببِ رفضها الدائمِ لهُ ولمحاولاتٍ زواجهُ منها في وقتٍ سابقٍ، فاستشاطَ غضبا عندما علمَ أنها تزوجتْ وقررَ قتلها.

الحياةُ لمْ تبتسمْ للضحيةِ

وذكرَ أحدُ جيرانِ الضحيةِ، أنَ المنطقةَ بأكملها حزينةً لما حدثَ للضحيةِ، موضحينَ أنَ الحياةَ لمْ تبتسمْ أبدا لها، فمنذُ أنْ قدمتْ معَ أسرتها منْ النوبةِ منذُ أكثرَ منْ 30 عاما، وهيَ في حالةٍ معيشيةٍ صعبةٍ عقبَ وفاةِ والدها بعدَ قدومهمْ إلى القاهرةِ، ثمَ وفاةُ والدتها مؤخرا، فكانتْ تعيشُ بمفردها، وتعملَ طوالَ اليومِ في عملها. ووصفَ الجيرانُ، شخصيةُ الضحيةِ بالطيبةِ الجدعة، فكانتْ تشاركهمْ في أفراحهمْ ومناسباتهمْ، وعندما قربِ موعدِ زفافها دعتْ الجيرانَ للوقوفِ بجانبها في الزواجِ وهوَ ما تمَ بالفعلِ.

زوجةُ ثانيةٍ

وكشفَ الجيرانُ، عنْ أنها تعرفتْ على زوجها عنْ طريقِ العملِ معهُ، وعرضَ عليها الزواجُ فوافقتْ، حيثُ إنها الزوجةُ الثانيةُ، والزواجُ الرابعُ لزوجها بعدَ طلاقِ ووفاةِ زوجتينِ سابقتينِ لهُ.

اعترافاتُ المتهمِ

وعقبَ ضبطُ المتهمِ وعرضهِ على النيابةِ العامةِ، اعترفَ أمامَ جهاتِ التحقيقِ بجريمتهِ، كاشفا أنهُ كانَ يعلمُ أنَ الزوجةَ تقيمُ أغلبَ الفتراتِ بمفردها في المنزلِ، لكونها الزوجةَ الثانية، حيثُ إنَ زوجها كانَ يتركها ويذهبُ للإقامةِ معَ زوجتهِ الأولى، الأمرُ الذي دفعَ المتهمُ لمضايقةِ السيدةِ، قائلًا: « كنتَ بحبها منْ زمانِ وعايزْ أتجوزها، بسْ هيَ كانتْ بترفضنىْ على طولٍ ». وأضافَ المتهمُ، أنهُ في يومِ الواقعةِ، نشبتْ بيننا مشادةٌ كلاميةٌ، على إثرها قمتُ ب « خبطها » على رأسها، فسقطتْ على الأرضِ، ولفظتْ أنفاسها الأخيرةَ، فهربَ على الفورِ منْ المسكنِ، وتمَ القبضُ عليهِ في وقتٍ لاحقٍ.

بلاغُ الواقعةِ

كانتْ بدايةِ الواقعةِ بورودِ بلاغٍ إلى قسمِ شرطةِ شرطةِ إمبابة بمديريةِ أمنِ الجيزةَ، منْ غرفةِ النجدةِ، يفيدَ العثورُ على جثةِ سيدةٍ متوفاةٍ داخلَ شقتها، على الفورِ انتقلَ رجالُ المباحثِ لمكانِ الحادثِ. وبالفحصِ تبين وجودَ جثةٍ « هبةٍ » 35 سنةٍ غارقةٍ في دمائها، وبتكثيفَ التحرياتِ تبينَ أنهُ توجدُ شبهةٌ جنائيةٌ في الوفاةِ، ليتمّ تشكيلَ فريقِ بحثِ مكبرٍ لضبطِ القاتلِ، وبالفعلِ نجحتْ القواتُ في إلقاءِ القبضِ على المتهمِ وتبينَ أنهُ سائقٌ، ويبلغَ منْ العمرِ 52 عاما، وبمواجهتهِ اعترفَ بالواقعةِ على النحوِ المبينِ بالتحقيقاتِ، وأمرتْ نيابةُ شمالَ الجيزةَ، بحبسِ المتهمِ 4 أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ.