الكرملين يطالب بإلغاء تجميد الأصول الروسية على الفور

الجمعة 26/مايو/2023 - 02:57 م

طالبت الرئاسة الروسية (الكرملين) بريطانيا والدول الأخرى بإلغاء تجميد الأصول الروسية على الفور.

وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، اليوم /الجمعة/، تعليقا على ما ورد في وسائل إعلام غربية بأن بريطانيا لن تعيد أصول روسيا المجمدة:"إن بريطانيا والدول الأخرى، التي تعدت على أصول الاتحاد الروسي، ملزمة بإلغاء تجميدها على الفور دون أي شروط".

وأضاف بيسكوف: "خلاف ذلك، فإنهم ينتهكون جميع القواعد المتعارف عليها، بما في ذلك تشريعاتهم المحلية والقانون الدولي".

وكان المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، أكد أمس بأن الاتحاد الأوروبي جمد أصولًا مملوكة للبنك المركزي الروسي تتجاوز 200 مليار يورو (215 مليار دولار) منذ بداية الأزمة الأوكرانية.