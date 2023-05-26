مظاهرة حب من الجمهور لـ"آمال ماهر" فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة آمال ماهر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صور جديده لها تشاركه بها جمهورها .

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور فى مظاهرة حب لها، وجاءت أبرز التعليقات "إرجعى بقى وحشتينا ووحشننا أغانيكى" ، "مينفعش الوسط الغنائى من غير وجود حد ذيك" ، "ملكة الإحساس" ، "إمتى الحفله الجاية" ، "أهم وأعظم أصوات مصر" ، "وحشتينا جدا وعايزين أغانى جديده" .

ويشار إلى أن آمال ماهر أحيت حفلًا بمدينة العلمين بعد انقطاع دام ثلاث سنوات عن المشاركات الفنية أو الحفلات، وقدمت من خلال الحفل مجموعة من أغانيها .

ويذكر أن آمال ماهر قدمت العديد من الألبومات الغنائية أبرزها "فى غير الزمان"، "إسألنى أنا"، "أعرف منين"، "ولاد النهارده"، "أصل الاحساس".

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