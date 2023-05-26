ضبط 722 مخالفة تموينية في حملة مكبرة في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ٧٢٢ محضر تجاه المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري.

حيث تم تحرير ٩٤ محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة.

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير ٦٢٨ محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص وأيضًا نقص وزن اسطوانات الغاز.

هذا فقد أكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة.

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة الأعمال الجارية بمشروعات الاسكان مشروعات إسكان جنه للوقوف على نسب الانجاز والالتزام بالبرنامج الزمني لأعمال تنسيق الموقع ولإنتهاء أعمال المرافق والاتصالات والغاز وتجهيز المسطحات لأعمال الزراعة ،فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندسعبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدةوطبقا لخطة العمل والتنسيق بين جهاز الاشراف والشركات العاملة بالموقع جارى الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية للطرق الداخلية بموقع ٥٩ عماره اسكان جنه بالمجاورة ٣٣ بالحى السادس .

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وأكد لطاقم الاشراف والشركة المنفذه بالالتزام التام بجودة الأعمال طبقا لاصول الصناعية والمواصفات والبرنامج الزمنى مع المحافظة على أعمال المرافق المنفذ بالموقع.