استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قتلت شابًا فلسطينيًا بالقرب من مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل، واحتجزت جثمانه، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 158 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.

في السياق ذاته، اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، على المزارعين الفلسطينيين في قرية سنجل شمال رام الله، كما نفّذ عشرات المستوطنين اليوم، جولات استفزازية عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.