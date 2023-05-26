الأمم المتحدة توسع نطاق المساعدات الإنسانية في أوكرانيا

قام مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية "أوتشا" بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في أوكرانيا، حيث قدمت المساعدات إلى 5.4 ملايين أوكراني بحلول نهاية إبريل الماضي، بزيادة نحو 800 ألف شخص عن عدد الذين تلقوا المساعدات بنهاية شهر مارس، وكان أكثر الذين تلقوا المساعدات من النساء والفتيات بنسبة 60%.

وشملت المساعدات النقدية أكثر من 2.1 مليون شخص، والغذاء لنحو 3.5 ملايين شخص، في حين حصل ما يقرب من 3 ملايين على إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والأدوية، فيما تشمل الأنواع الأخرى من المساعدات الوصول إلى المياه النظيفة والمآوي في حالات الطوارئ، وخدمات التعليم للأطفال، وخدمات الحماية بما في ذلك الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الناجيات .

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس ليركه، إن المئات من المنظمات الإنسانية تشارك في تلك الجهود، بالعمل مع المنظمات المحلية والمتطوعين .

وأضاف أن الحرب لحقت خسائر فادحة بالمدنيين الذين يعيشون بالقرب من الخطوط الأمامية، والذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، مما يشكل التلوث بالألغام تهديدًا للمزارعين والعاملين في المجال الإنساني في خاركيف وميكولايف ويخرسون، حيث يتم الإبلاغ عن العشرات من الحوادث المتعلقة بالألغام كل شهر .