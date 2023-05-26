"أرضا سلاح".. حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لوقف نزيف الدم في السودان

دشّن حزب المؤتمر السوداني، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم "أرضا سلاح"، دعوا من خلالها إلى وقف نزيف الدم في كل بقاع السودان، وإنهاء معاناة النازحين.

واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، آراء بعض السودانيين الذين أعربوا عن أسفهم لما حل ببلدهم السودان، داعين الأطراف لوقف نزيف الدم والتكاتف فيما بينهم.

وقالت إحدى المواطنات السودانيات: "أنا واحدة من المتضررين من الحرب واللي استباحوا فيها قتل أولادنا واغتصاب نسائنا، وأنا بناشد بإيقافه.. أرضا سلاح".

وقال أحد المواطنين الشباب: "أرفض الحرب.. نعم للسلام..أرضا سلاح".

وأعرب مواطن سوداني آخر عن أسفه لما حل ببلده، قائلًا: "الحرب المتضرر منها المواطن السوداني خسرنا آلاف الشهداء والمصابين، والمواطن السوداني أصبح غير آمن، والبلد أصبح مهددًا بالجوع والمرض".