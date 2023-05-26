وزير الرياضة يُشارك في افتتاح الاجتماع الوزاري بالاتحاد الأفريقي بإثيوبيا

شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الإتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية في الإجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، كأول وزير مصري يشارك في تلك الإجتماعات في أديس أبابا بإثيوبيا.



شهد الدكتور أشرف صبحي الجلسة الافتتاحية، والتي تضمنت كلمات إفتتاحية ، بدأتها السفيرة ميناتا سيسوما مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي، والتي ذكرت أن ذلك الإجتماع تأتي أهميته تزامنًا مع الذكري الستين لإنشاء منظمة الوحدة الافريقية (الإتحاد الافريقي ) ، موضحًة أن التجمع الوزاري للشباب والرياضة والثقافة يمثل دليل على إهتمام الجميع بتنمية القارة الافريقية.



وتابعت مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي :" هناك ضرورة ملحة للعمل مع ومن أجل الشباب والإستثمار فيهم ، وهناك أهمية للإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتنمية قدرات الشباب، ونشر ثقافة الرياضة حيث من خلال الرياضة يمكن أن تتحد القارة الافريقية ".



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن القارة الأفريقية اليوم تعيش تحديات غير مسبوقة من أجل إثبات قدرتھا على تحقیق أچندة ٢٠٦٣ وأهداف التنمیة المستدامة نحو أفریقیا متكاملة ومزدهرة ، یقودھا مواطنوھا، وتمثل القوة الدینامیكیة في الساحة الدولية، وكذلك على صعيد الشباب، يواجه الشباب الأفريقي اليوم تحديات خاصة في مجالات التعلیم والعمالة والھجرة ومباشرة الأعمال الحرة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات والصحة وسبل العیش البیئیة والمستدامة.



من جانبها، قالت شيدو مبيمبا:” باسم الشباب الافريقي اشكر كافة المسئولين على تواجدهم ودعمهم للشباب في قارتنا الافريقية ، ومساهمتكم في ترقية الشباب للمناصب العليا في الاتحاد الافريقي ، نحن هنا اليوم لنتخذ قرارات مهمة في صالح الشباب الافريقي ، ونأمل كشباب للوصول لأفريقيا التي نريدها وتحقيق أجندة ٢٠٦٣".



فيما تحدث عبد الرحمن حماد - وزير الشباب والرياضة الجزائري رئيس المكتب للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها السابقة (الثالثة)، عن فخره باحتضان الجزائر الدورة الثالثة ، مبينًا أن تلك الدورة ركزت على دور الشباب الافريقي في بناء ثقافة قوية لمكافحة الفساد، وتعزيز التطوع، وتنفيذ ميثاق الشباب الافريقي في إطار الاتحاد الافريقي ، معربًا عن سعادته لتسليم رئاسة الدورة لممثل افريقيا الجنوبية.



حضر الاجتماعات الوزارية كل من السيدة الدكتوره مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، السادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس أبابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الإتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.