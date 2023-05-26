وفاة المفكر اللبناني كمال شاتيلا خلال تواجده بالقاهرة لحضور سلسلة ندوات

الجمعة 26/مايو/2023 - 02:09 م

حل فجر اليوم الكاتب والمفكر رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، خلال وجوده في القاهرة للمشاركة في ندوات وسلسلة من اللقاءات الفكرية.

ونعى كل من المؤتمر الشعبي اللبناني ومؤسساته، واتحاد قوى الشعب العامل، ومؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين، المؤتمر القومي العربي، لجنة فلسطين في إتحاد المحامين العرب، وأبناء التيار الوطني العروبي المستقل في لبنان والأمة العربية، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال خضر شاتيلا.

واشاروا، في بيان، "اننا فقدنا وفقد لبنان والامة العربية، بوفاة الاخ المناضل كمال شاتيلا، رجلا من اخلص الرجال، وقائدا مجاهدا من خيرة القادة، أفنى عمره في النضال من أجل وحدة لبنان وعروبته واستقلاله، ومن أجل قضايا امتنا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين ومواجهة الاحتلال الامريكي الصهيوني”.

واعتبروا ان شاتيلا "كان مدرسة في النضال الحر الشريف، منذ تأسيسه اتحاد قوى الشعب العامل عام 1965، وفي خلال بنائه المؤسسات الشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية، لخدمة الوطن والمواطن، مستلهما مبادىء الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، ومعتمدا على اخلاقيات النضال وشجاعة الموقف وحرية القرار".

وختم البيان: "اننا اذ ننعي الى لبنان والامة العربية القائد والرمز الوطني العروبي الاخ كمال شاتيلا نعاهد روحه الطاهرة استمرار المسيرة وحمل الامانة والنضال على طريق الحق والحرية والعدالة".

كان المفكر اللبناني الراحل في ضيافة مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية حيث عقد عدة محاضرات وندوات طرح خلالها رؤاه حول النظام العالمى الجديد.

وفي ندوة عقدت بتاريخ 11 مايو، وأدارها الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس المركز، تحدث شاتيلا عن رؤيته حول النظام العالمى ومتغيراته التى ارتكزت على محورين الأول المركزية الأمريكية والصينية فى العالم، والثانى المخططات التآمرية لتقسيم الدول العربية.

وقال كمال شاتيلا إن مشروع الشرق الأوسط الكبير يقضى بتقسيم الدول العربية، لافتا إلى أن هذا المخطط الذى تقوده أمريكا وضع سبع دول عربية ضمن محاور التقسيم بداية من العراق، إلا أن مصر وسوريا نجحتا فى مقاومة المشروع ودحضه على أرض الواقع.

وأكد أن مشروعا لتقسيم سيناء ومنح جزء منها لإسرائيل كان قائما فى فترة حكم الإخوان أو من يسميهم هو إخوان الأطلس، لافتا إلى أن ثورة 30 ذهبت بتلك المخططات أدراج الرياح.