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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بين السماء والارض لحظات.. الذعر بين ركاب الطائرة عقب فتح احد ابوابها في الجو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تعرضت إحدى طائرات الركاب التابعة لشركة آسيانا إلى حادث فتح الباب قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية نقلا عن قطاع الطيران، الجمعة، أن طائرة برقم رحلة OZ8124 تابعة لشركة طيران آسيانا التي غادرت مطار جيجو في الساعة 11:49 قبل ظهر اليوم وتعرضت لفتح بابها فجأة قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرق كوريا في الساعة 12:45 بعد ظهر اليوم.

ووفقا لمقطع فيديو يصور تلك اللحظة دخلت الرياح القوية داخل الطائرة مما تسبب في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب.

ولم يتعرض الركاب البالغ عددهم 194 شخصا لأذى  بينما نقل الذين تعرضوا لصعوبة في التنفس إلى مستشفى على متن سيارات إسعاف، ولم يتعرض أحد لفقدان الوعي.

وكان من ضمن الركاب والعديد من التلاميذ في المدارس الابتدائية والمتوسطة الذين يشاركون في منافسة الرياضة الوطنية للشباب المخطط لإقامتها في أولسان السبت.

وقالت أم أحد التلاميذ يبلغ 12 عاما من العمر، إن الأطفال كانوا يهتزون ويبكون من الصدمة.

وقال مسؤول في الشركة: قال راكب بالقرب من مخرج الطوارئ إنه حرك مقبض يد مخرج الطوارئ وتجري الشرطة التحقيق لمعرفة السبب في الحادث بدقة.

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