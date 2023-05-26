نقابة الأطباء تدعو لحضور الجمعية العمومية العادية (الانعقاد الثاني )

دعت نقابة أطباء مصر جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية (الانعقاد الثاني ) اليوم الجمعة، والتي تشمل جدول أعمالها مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة.



للاطلاع على ميزانية النقابة

لعام 2018 اضغط هنا https://bit.ly/3AogJ7N

لعام 2019 اضغط هنا https://bit.ly/3L6bCOm

لعام 2020 اضغط هنا https://bit.ly/41VcwnK

لعام 2021 اضغط هنا https://bit.ly/3L0ZYo4

ويدعو مجلس النقابة جموع الأطباء للحضور، لمناقشة أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة بالاضافة الي المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة الي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية "26 مايو " بدار الحكمة

١- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

٢- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

٣- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

٤- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

٥- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

يتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً وتبدء فعاليات الجمعية العمومية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم (فور اكتمال النصاب بالقاعة الكبري بدار الحكمة

علماً ان هذا هو الانعقاد الثاني للجمعية والذي كان مقرراً لها الجمعة 12 مايو ولكن لم يكتمل النصاب المطلوب للجمعية (الف طبيب ) وعليه فقط أعلن أمين عام الاطباء د. محمد فريد حمدي علي تأجيل انعقاد الجمعية الي 26 مايو بسبب عدم اكتمال النصاب .