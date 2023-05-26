موسكو: واشنطن تضخ أموالا إلى روسيا وأتباعها يعدون تقارير كريهة الرائحة للتشهير ببلدهم

الجمعة 26/مايو/2023 - 01:12 م

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول، التي تمول أنشطة العملاء الأجانب في روسيا في عام 2022.

وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة لمجلس الدوما، فاسيلي بيسكاريف، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة، وفقًا لنتائج العام الماضي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي تمول أنشطة العملاء الأجانب في بلادنا، حيث خصصت حوالي 270 مليون روبل لهذه الأغراض.

وأضاف: « حسب البيانات والأرقام الرسمية مثلت المبالغ التي تلقاها العملاء الأجانب قبل عام 60 مليون روبل»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفسها أعلنت مؤخرا أنها ستنفق حوالي 9.5 مليار دولار لدعم الديمقراطية في العالم.

وتابع: أن أصحاب النوايا الطيبة في واشنطن لا يدخرون المال على حملات التلفيق والتضليل المناهض لروسيا، مشيرا إلى أن أتباع الولايات المتحدة، الذين يستاءون من وضعهم المزعج كعميل أجنبي في روسيا، يعدون تقارير كريهة الرائحة للتشهير ببلدهم.