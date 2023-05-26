استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي جنوب الضفة الغربية

الجمعة 26/مايو/2023 - 01:08 م

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي، في محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأصاب المستوطن، الشاب الفلسطيني بالرصاص بقرب مستوطنة "تانا عومريم" المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة الظاهرية جنوب المحافظة.