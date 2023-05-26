استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي، في محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية.
وأصاب المستوطن، الشاب الفلسطيني بالرصاص بقرب مستوطنة "تانا عومريم" المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة الظاهرية جنوب المحافظة.
بوابة العرب
استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي جنوب الضفة الغربية
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استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي، في محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية.
استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي، في محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية.