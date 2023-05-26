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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي جنوب الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
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 استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي، في محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية.
وأصاب المستوطن، الشاب الفلسطيني بالرصاص بقرب مستوطنة "تانا عومريم" المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة  الظاهرية جنوب المحافظة.

مستوطن الضفة الغربية