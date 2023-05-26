«الصحة» توضح طرق تجنب العدوى والحفاظ على مناعة جسم الإنسان

قالت وزارة الصحة والسكان، فى «انفوجراف توعوى» تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ان هناك بعض الطرق لتجنب العدوى والحفاظ على الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن طرق تجنب العدوى والحفاظ على الجهاز المناعي لجسم الإنسان، تتمثل في الآتي:

- التوقف عن التدخين

- البعد عن القلق والتوتر

- الاهتمام بالنظافة الشخصية

- ممارسة الرياضة

ونصحت «الصحة» بضرورة تقوّية مناعة الاطفال وحمايته من الإصابة بالأمراض من خلال شرب الكثير من السوائل وتناول الفواكه والخضروات .