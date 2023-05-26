ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» توضح طرق تجنب العدوى والحفاظ على مناعة جسم الإنسان

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة الصحة والسكان، فى «انفوجراف توعوى» تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ان هناك بعض الطرق لتجنب العدوى والحفاظ على الجهاز المناعي لجسم الإنسان. 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن طرق تجنب العدوى والحفاظ على الجهاز المناعي لجسم الإنسان، تتمثل في الآتي: 

 - التوقف عن التدخين

 - البعد عن القلق والتوتر 

 - الاهتمام بالنظافة الشخصية

 - ممارسة الرياضة

ونصحت «الصحة» بضرورة تقوّية مناعة الاطفال وحمايته من الإصابة بالأمراض من خلال شرب الكثير من السوائل وتناول الفواكه والخضروات .

وزارة الصحة والسكان فيس بوك تجنب العدوى الحفاظ على الجهاز المناعي